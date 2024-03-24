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18:00, 24 марта 2024Россия

СК выйдет в суд с ходатайством об аресте подозреваемых в теракте в «Крокусе»

СК заявил о намерении добиться в суде ареста подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Кадр: СК России

Следственный комитет (СК) России в ближайшее время намерен выйти в суд с ходатайством об аресте четырех подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле», задержанных накануне. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

С мужчинами продолжаются следственные действия. При их задержании в Брянской области были найдены пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию проводятся комплексные экспертизы.

Также в СК рассказали, что количество жертв теракта выросло до 137 человек, трое из них — дети. Опознать пока удалось только 62 тела, по остальным назначены генетические экспертизы.

Нападение на концертную площадку произошло вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Террористы открыли огонь по охранникам и посетителям мероприятия, после чего подожгли помещение и скрылись. 24 марта объявлено в России днем общенационального траура.

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      Платон Щукин
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