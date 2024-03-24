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17:31, 24 марта 2024Спорт

«Аталанта» удалила пост с Миранчуком после критики украинца

«Аталанта» удалила пост с фото Миранчука после критики украинца Малиновского
Алексей Миранчук

Алексей Миранчук. Фото: Anton Vaganov / Reuters

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» удалил пост в социальных сетях, посвященный полузащитнику команды Алексею Миранчуку. Об этом сообщает РИА Новости.

Команда опубликовала фото Миранчука с братом Антоном. Футболисты в составе сборной России отметились голами в домашнем товарищеском матче с Сербией 21 марта (4:0).

Отмечается, что публикацию удалили после появления под ней критического комментария со стороны бывшего игрока «Аталанты» Руслана Малиновского. Украинец написал под постом «позор» на итальянском языке.

Малиновский выступал за «Аталанту» с 2019 по 2023 год. Миранчук играет за итальянцев с сентября 2020-го, его контакт рассчитан до лета 2025 года. Сезон-2022/2023 он провел в аренде в «Торино».

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