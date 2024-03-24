Бывший глава ЕК Юнкер рассказал о беседах с президентом Путиным на немецком

Бывший глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер неоднократно беседовал с президентом России Владимиром Путиным на немецком языке без помощи переводчика. Об этом он сообщил в интервью газете Kleine Zeitung.

«Я хорошо знаю Путина. Я, вероятно, один из тех европейцев, кто общался с ним дольше всех и наиболее близко. Я часами беседовал с ним на немецком языке, даже ночью, без помощи дипломатов или переводчиков», — сказал он.

Также по словам Юнкера, он «пристально наблюдает» за Путиным с начала 2000-х годов.

Ранее Путин заявил, что 25 лет назад Россия была зависима от политических, финансовых инструментов и утратила значительную часть суверенитета. Он отметил, что на первого президента России Бориса Ельцина было много рычагов давления.

23 марта глава государства сообщил, что западные страны интерпретируют любые ситуации с выгодной для них точки зрения. В частности, он указал на разницу в отношении западных политиков к произошедшему в Югославии в 1999 году и на Украине после 2014 года.