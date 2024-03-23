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21:29, 23 марта 2024Россия

Путин обвинил западные страны в трактовке событий с выгодной им стороны

Путин заявил, что Запад трактует любые события с выгодной ему стороны

Фото: Pavel Byrkin / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что западные государства интерпретируют любые ситуации с выгодной для них точки зрения. Своим мнением глава РФ поделился в документальном фильме «Белград» генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова.

По словам российского лидера, «западные контрагенты всегда все разворачивают исключительно в свою пользу и все трактуют в свою пользу». Президент заявил о разнице в отношении западных политиков к произошедшему в Югославии в 1999 году и на Украине после 2014 года.

Во время событий 2014 года в Крыму Путин указывал на то, что «часть государств НАТО приняли участие в военной акции в Европе без резолюции Совета Безопасности ООН», в отличие от ситуации в Югославии.

«Так идите, в Совете Безопасности [ООН] получайте разрешение и действуйте. Нет. Сделали просто так», — возмутился глава России.

Ранее Владимир Путин заявил, что государства Запада относятся к другим странам как к колониям и заднему двору, отвергая реальность и сопротивляясь ходу истории. По его мнению, западные политики размышляют категориями прошлого века.

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      Маргарита Пименова
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