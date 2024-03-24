Карпин отреагировал на теракт в «Крокусе»

Тренер Карпин заявил, что был в шоке после новостей о теракте в «Крокусе»

Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин отреагировал на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер заявил, что находился в шоковом состоянии и несколько часов подряд следил за новостями. Он подчеркнул, что многие игроки и представители тренерского штаба сборной России начали сдавать донорскую кровь, узнав о случившемся.

Ранее бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он назвал нелюдями организаторов нападения на людей.

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри.