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13:52, 24 марта 2024Спорт

Карпин отреагировал на теракт в «Крокусе»

Тренер Карпин заявил, что был в шоке после новостей о теракте в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин отреагировал на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер заявил, что находился в шоковом состоянии и несколько часов подряд следил за новостями. Он подчеркнул, что многие игроки и представители тренерского штаба сборной России начали сдавать донорскую кровь, узнав о случившемся.

Ранее бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он назвал нелюдями организаторов нападения на людей.

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри.

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      Анастасия Борисова
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