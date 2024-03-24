Ким Чен выразил соболезнования российскому народу в связи с терактом

Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину и семьям погибших в теракте в «Крокусе»

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, российскому народу и семьям погибших в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В телеграмме северокорейского лидера также отмечалось, что Пхеньян последовательно выступает против всех видов терроризма, и ничто не может оправдать отвратительный терроризм, угрожающий человеческой жизни. Ким Чен Ын также пожелал правительству и народу РФ скорейшего преодоления последствий теракта, а семьям погибших и пострадавшим — стабильности, отметили в ЦТАК.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта 2024 года. Мужчины в камуфляже открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, огнем было объято почти 13 тысяч квадратных метров. Вечером 23 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасательная операция в «Крокус Сити Холле» завершена.