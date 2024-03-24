Комментатор Гусев рассказал о спасении при теракте в «Крокусе»

Комментатор Гусев заявил, что при теракте его спасла сотрудница «Крокуса» Мейер

Спортивный комментатор Виктор Гусев в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) рассказал о спасении при теракте в «Крокус Сити Холле».

Журналист заявил, что его, его семью и друзей спасла сотрудница «Крокуса» София Мейер, которая помогла заблокировать двери всех лож, чтобы не пустить туда террористов. «А потом, сказав: "За мной!", вывела нас из узкого коридора через дым, под треск выстрелов по лестнице на улицу единственным путем к спасению», — поделился подробностями он.

Гусев с женой пришли на концерт группы «Пикник», поклонниками которой являются несколько десятилетий. Они не пострадали.

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По предварительным данным ФСБ, жертвами теракта стали 133 человека, более ста пострадали.