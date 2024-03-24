Кучеров установил новый рекорд в НХЛ

Кучеров набрал очки в 13-м матче НХЛ подряд и установил новый личный рекорд

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос‑Анджелес Кингс». Статистика доступна на сайте лиги.

Встреча завершилась победой «Лос‑Анджелеса» в овертайме со счетом 4:3. Кучеров набрал очки в 13-м матче подряд и установил новый личный рекорд по этому показателю. В активе 30-летнего россиянина за указанный промежуток 29 (5+24) очков.

Кучеров продолжает возглавить гонку лучших бомбардиров НХЛ, имея в активе 123 (41+82) очка в 69 встречах. Он на четыре очка обходит канадского форварда «Колорадо Эеланш» Натана Маккиннона, в активе которого 119 баллов за результативность.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой россиянин дважды стал обладателем Кубка Стэнли.

