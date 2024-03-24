Память жертв теракта почтили минутой молчания возле здания «Крокуса»
Память жертв теракта почтили минутой молчания возле здания «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает ТАСС.
На акции памяти прозвучала песня «Журавли». Также у стихийного мемориала в память о жертвах зажгли десятки свечей, выстроив ими фразу «Скорбим. 22.03.2024».
Отмечается, что волонтеры раздавали пришедшим к стихийному мемориалу чай, воду и печенье.
Ранее сообщалось, что подозреваемые в теракте доставлены в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения.
Вечером 22 марта неизвестные в камуфляже и с автоматами взяли под контроль концертный зал, где должно было проходить выступление группы «Пикник». Террористы открыли огонь по зрителям из автоматов, а после подожгли помещения «Крокус Сити Холла». С пожаром боролись всю ночь — спасателям удалось войти в здание к полудню.