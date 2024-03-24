Память жертв теракта почтили минутой молчания возле здания «Крокуса»

У стен «Крокус Сити Холла» прошла минута молчания в память о жертвах теракта

Память жертв теракта почтили минутой молчания возле здания «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает ТАСС.

На акции памяти прозвучала песня «Журавли». Также у стихийного мемориала в память о жертвах зажгли десятки свечей, выстроив ими фразу «Скорбим. 22.03.2024».

Отмечается, что волонтеры раздавали пришедшим к стихийному мемориалу чай, воду и печенье.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в теракте доставлены в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения.

Вечером 22 марта неизвестные в камуфляже и с автоматами взяли под контроль концертный зал, где должно было проходить выступление группы «Пикник». Террористы открыли огонь по зрителям из автоматов, а после подожгли помещения «Крокус Сити Холла». С пожаром боролись всю ночь — спасателям удалось войти в здание к полудню.