Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:29, 24 марта 2024Россия

Память жертв теракта почтили минутой молчания возле здания «Крокуса»

У стен «Крокус Сити Холла» прошла минута молчания в память о жертвах теракта
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Память жертв теракта почтили минутой молчания возле здания «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает ТАСС.

На акции памяти прозвучала песня «Журавли». Также у стихийного мемориала в память о жертвах зажгли десятки свечей, выстроив ими фразу «Скорбим. 22.03.2024».

Отмечается, что волонтеры раздавали пришедшим к стихийному мемориалу чай, воду и печенье.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в теракте доставлены в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения.

Вечером 22 марта неизвестные в камуфляже и с автоматами взяли под контроль концертный зал, где должно было проходить выступление группы «Пикник». Террористы открыли огонь по зрителям из автоматов, а после подожгли помещения «Крокус Сити Холла». С пожаром боролись всю ночь — спасателям удалось войти в здание к полудню.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Ну что может сделать служба безопасности». Владелец «Крокуса» высказался о действиях охраны во время теракта

      В Турции указали на возможную причастность США и Байдена к теракту в «Крокусе»

      Суд арестовал одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе»

      Появилось видео со вторым обвиняемым в теракте в «Крокусе» из зала суда

      Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» попал на видео в суде

      Двух фигурантов дела о «Крокусе» обвинили в терроризме

      Польша передаст ноту протеста послу России из-за ракеты

      Валиева отреагировала на теракт в «Крокусе»

      Макрон созвал заседание совета по обороне после теракта в «Крокусе»

      В «Крокусе» предупредили о фейковых сборах средств для пострадавших

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше