В МЧС обещали ликвидировать очаги пожара в «Крокусе» за два часа

В МЧС заявили, что тушение очагов пожара в «Крокусе» займет еще полтора-два часа

Первый замначальника ГУ МЧС по Московской области Александр Перегуда сообщил, что тушение очагов пожара в «Крокус Сити Холле» займет еще полтора-два часа. Его слова приводит губернатор региона Андрей Воробьев, который опубликовал в своем в Telegram видео заседания оперативного штаба.

В ходе заседания Перегуда сообщил, что МЧС потребуется еще полтора-два часа, чтобы завершить тушение очагов пожара. После этого спасатели зайдут внутрь здания и оценят обстановку, чтобы принять решение о дальнейших действиях. По его словам, через два часа выяснится дальнейшая последовательность работ.

В свою очередь Воробьев добавил, что динамика разбора завалов станет ясна в 9 часов утра по московскому времени.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.