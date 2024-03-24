Стало известно о кадровых изменениях в руководящем составе ВСУ

Николюк ушел в отставку с поста командующего подготовкой сухопутных войск ВСУ

Командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк ушел в отставку с занимаемого поста. О кадровых изменениях в руководящем составе Вооруженных сид Украины (ВСУ) он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Николюк рассказал, что уходит с занимаемого поста и собирается возглавить одно из соединений и одно из направлений фронта. Он не назвал имя преемника, но пожелал ему наращивать набранный потенциал.

Известно, что Николюк начал руководить подготовкой сухопутных войск Украины примерно год назад. Ранее он сообщал, что 20 процентов украинских бойцов прошли подготовку за границей.