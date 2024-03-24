Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:06, 24 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о кадровых изменениях в руководящем составе ВСУ

Николюк ушел в отставку с поста командующего подготовкой сухопутных войск ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк ушел в отставку с занимаемого поста. О кадровых изменениях в руководящем составе Вооруженных сид Украины (ВСУ) он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Николюк рассказал, что уходит с занимаемого поста и собирается возглавить одно из соединений и одно из направлений фронта. Он не назвал имя преемника, но пожелал ему наращивать набранный потенциал.

Известно, что Николюк начал руководить подготовкой сухопутных войск Украины примерно год назад. Ранее он сообщал, что 20 процентов украинских бойцов прошли подготовку за границей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      «Ну что может сделать служба безопасности». Владелец «Крокуса» высказался о действиях охраны во время теракта

      Украинский генерал предложил повторить наступление вермахта

      В Сербии начался массовый митинг против НАТО

      Музыканты «Пикника» возложили цветы к стихийному мемориалу у «Крокуса»

      Мужчина пробил кирпичную стену и вывел 15 человек из горящего зала «Крокуса»

      В российском регионе после атаки БПЛА загорелось сельхозпредприятие

      В Госдуме обвинили Запад в попытках столкновения Росиии с исламским миром

      Лидер «Руки вверх» перевел средства пострадавшим в «Крокусе»

      Боец-чемпион высказался о поступке обезоружившего террориста мужчины

      Обнародованы новые списки пострадавших в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше