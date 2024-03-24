Тарасова оценила победу американского фигуриста с русскими корнями на ЧМ

Тарасова назвала американского фигуриста Илью Малинина гением после победы на ЧМ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила победу американского фигуриста с русскими корнями Ильи Малинина на чемпионате мира (ЧМ) 2024 года в Монреале. Ее слова приводит Sport24.

Тренер назвала 19-летнего спортсмена гением и заявила, что его произвольная программа на турнире была лучшим выступлением в истории фигурного катания. «Этот мальчик все сможет!» — добавила она.

24 марта Малинин установил рекорд по баллам за произвольную программу на чемпионате мира-2024. Спортсмен набрал 227,79 балла и превзошел достижение американца Нэтана Чена, в активе которого было 224,92 балла на Гран-при 2019 года. Малинин стал чемпионом мира впервые в карьере.

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять сборную Узбекистана, с 1998 года проживают в США.