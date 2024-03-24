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23:45, 24 марта 2024Россия

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Курской области Старовойт предупредил об опасности атаки БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Старовойт заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению атаки.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области введен режим опасности атаки БПЛА. Губернатор региона Александр Гусев отметил, что система противовоздушной обороны в регионе находится наготове.

16 марта сообщалось, что снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в дом в Курской области, из-за чего начался пожар. Губернатор региона Роман Старовойт пообещал оказать помощь со стороны властей при восстановлении здания.

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      Марина Совина
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