Воробьев рассказал о выдаче оставленных в гардеробе «Крокуса» вещей

Воробьев: оставленные в гардеробе «Крокуса» вещи начнут выдавать 24 марта

Вещи, оставленные посетителями «Крокус Сити Холла» в гардеробе, начнут выдавать 24 марта с 18:00. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает РИА Новости.

Также он отметил, что на парковке «Крокуса» стоит 383 автомобиля, выдачу которых готовы начать вечером.

Ранее Воробьев сообщил, что работа по разбору завалов в «Крокус Сити Холле» продолжается. Спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения тяжелую технику.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны в Брянской области. В МЧС рассказали, что жертвами теракта стали 133 человека, пострадали 152.

23 марта стало известно о завершении спасательной операции на месте теракта. Президент Владимир Путин объявил 24 марта в России днем общенационального траура. В своем видеообращении сообщил, что во всех регионах введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера.