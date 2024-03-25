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17:54, 25 марта 2024Ценности

54-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет стройности

Американская певица Дженнифер Лопес показала упражнения для стройной фигуры

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей стройности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

54-летняя знаменитость предстала перед камерой в ярко-розовом фитнес-костюме, который состоял из легинсов и майки на широких бретелях. Звезда надела белые кроссовки и дополнила образ массивными золотыми серьгами. Вдобавок она собрала волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

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В размещенном ролике Лопес выполняла тренировку, показывая упражнения для стройной фигуры. Она начала занятие с растяжки, затем воспользовалась гантелями. Также артистка сделала приседания, выпады, подъем туловища из положения лежа и подъем ног.

Ранее в марте Дженнифер Лопес вышла в свет с сумкой за 2,3 миллиона рублей. Знаменитость попала в объектив папарацци во время похода в танцевальную студию в Нью-Йорке. На размещенных кадрах звезду запечатлели в черных легинсах и обтягивающей кофте с воротником-стойкой.

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      Екатерина Ештокина
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