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12:38, 25 марта 2024Силовые структуры

Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» назвали спокойным человеком

Арестованный фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал в Тейково парикмахером
Мухаммадсобир Файзов

Мухаммадсобир Файзов. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Арестованный фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» 19-летний Мухаммадсобир Файзов работал парикмахером в барбершопе в городе Тейково Ивановской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину узнали работники соседних с парикмахерской магазинов и назвали его спокойным и малоприметным человеком. Сотрудников барбершопа увезли в следственный отдел, чтобы взять показания на бывшего коллегу, на двери парикмахерской висит надпись «Закрыто».

Продавщица соседнего табачного магазина Дарья рассказала о Файзове, что он ни с кем особо не общался, его было «не видно, не слышно». Другой торговец сказал, что у него стригся его сын, и теперь он очень удивлен, что парикмахер оказался причастен к нападению на «Крокус Сити Холл».

Басманный суд Москвы арестовал Файзова, 32-летнего Далерджона Мирзоева, 30-летнего Рачабализода Саидакрами Муродали и 25-летнего Шамсидина Фаридуни, обвиняемых по делу о теракте. До этого ФСБ задержала 11 человек в связи с нападением на концертный зал.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных людей ворвалась в здание перед концертом группы «Пикник» и начала расстреливать людей. Жертвами теракта стали 144 человека, еще 182 пострадали. Более 5000 зрителей сумели спастись.

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      Любовь Ширижик
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