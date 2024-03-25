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11:41, 25 марта 2024Мир

Финляндия обеспокоилась опустением граничащих с Россией территорий

Погранслужба Финляндии: отток жителей ухудшает ситуацию на границе с Россией

Фото: Lauri Heino / Globallookpress.com

Отток жителей из населенных пунктов, находящихся у границы Финляндии с Россией, ухудшает ситуацию в приграничье, так как все меньше местных жителей имеют возможность сообщать о нарушениях. Об этом заявил заместитель командующего погранслужбой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен в интервью каналу Yle.

«Люди, живущие на границе, очень быстро реагируют на присутствие необычных и неизвестных людей в приграничной зоне и сообщают нам о них. У многих на участках стоят камеры, то есть они хорошо знают, что происходит на местности», — заявил Ахтиайнен.

Опустение граничащих с Россией территорий, по данным представителя погранслужбы, не представляет серьезной угрозы для безопасности Финляндии, однако «никакие ограждения [на границе с Россией] и технологии не заменят людей» в информировании о ситуации на границе.

22 марта стало известно, что президент Финляндии Александр Стубб намерен совершить поездку на границу с Россией. 21 марта Министерство внутренних дел Финляндии запросило 74 миллиона евро на строительство ограждения на российско-финской границе.

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