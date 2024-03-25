ХАМАС поддержало предложенную Россией поправку к резолюции СБ ООН по Газе

ХАМАС приветствует принятие резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе в Рамадан

Радикальное палестинское движение ХАМАС приветствует принятие резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН о прекращении огня в секторе Газа в период Рамадана. Об этом сообщает РИА Новости.

Тем не менее ХАМАС настаивает на том, что необходимо достичь постоянного прекращения огня в анклаве. Уточняется, что именно такую устную поправку к проекту резолюции предложил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию десяти непостоянных членов с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа в период Рамадана. В свою очередь, после принятия документа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит высокопоставленной делегации в США.