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20:01, 25 марта 2024Мир

ХАМАС поддержало предложенную Россией поправку к резолюции СБ ООН по Газе

ХАМАС приветствует принятие резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе в Рамадан

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС приветствует принятие резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН о прекращении огня в секторе Газа в период Рамадана. Об этом сообщает РИА Новости.

Тем не менее ХАМАС настаивает на том, что необходимо достичь постоянного прекращения огня в анклаве. Уточняется, что именно такую устную поправку к проекту резолюции предложил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию десяти непостоянных членов с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа в период Рамадана. В свою очередь, после принятия документа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит высокопоставленной делегации в США.

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      Виктория Кондратьева
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