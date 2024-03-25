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16:15, 25 марта 2024Культура

Кастинг на роль Жириновского решили возобновить после ареста Кологривого

Regions: на роль Жириновского в фильме проведут новый кастинг из-за Кологривого

Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

На роль Владимира Жириновского в биографическом фильме о политике проведут новый кастинг после скандальной выходки актера Никиты Кологривого. Об этом сообщает портал Regions со ссылкой на заявление российского бизнесмена и владельца усадьбы Гребнево Андрея Ковалева, где должны были проходить съемки байопика.

По словам Ковалева, съемки фильма планировались в этом году. «Но из-за поведения актера, отобранного на главную роль, процесс затормозился. Сейчас будет объявлен новый кастинг», — заявил он.

Ковалев отметил, что сыграть политика непросто. По его мнению, Кологривый «зазвездился». «У актера два пути: либо преодолеть все трудности и исправиться, либо наклонная дорожка пойдет за ним», — заключил он.

Ранее режиссер биографического фильма о политике Александр Баранов оценил шансы Никиты Кологривого на участие в съемках байопика.

Кологривый в ночь с 18 на 19 марта в одном из баров Новосибирска укусил за ногу официантку. По статье о мелком хулгантстве его арестовали на семь суток.

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