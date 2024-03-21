Режиссер фильма о Жириновском оценил шансы на участие Кологривого в съемках

Режиссер Баранов: Кологривый остался кандидатом на роль в фильме о Жириновском

Режиссер биографического фильма о политике Владимире Жириновском Александр Баранов оценил шансы актера Никиты Кологривого на участие в съемках байопика. Его слова приводит РИА Новости.

Баранов заявил, что Кологривый остался кандидатом на роль в картине, несмотря на арест.

Ранее в Новосибирске суд арестовал на семь суток звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», устроившего пьяный дебош в баре. В ночь с 18 на 19 марта в одном из заведений города Кологривый напал на сотрудников и пытался склонить к близости одну из официанток.

Артист раскаялся в содеянном. «Я готов покаяться, много общественной работы впереди ждет. Я бы хотел, чтобы суд меня пощадил, если это возможно», — заявил он.