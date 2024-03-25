Лукашенко целые сутки находился на связи с Путиным на фоне теракта в «Крокусе»

Лукашенко на фоне теракта в «Крокусе» целые сутки был на связи с Путиным

На фоне теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холла» под Москвой, президент Белоруссии Александр Лукашенко целые сутки находился на связи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Должен вам сказать, что эти сутки с президентом Путиным были на связи», — заявил Лукашенко в беседе с главой Омской области Виталием Хоценко, приехавшим в Минск. Президент Белоруссии заверил, что они с российским президентом «очень плотно работали» все это время.