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11:21, 25 марта 2024Бывший СССР

Лукашенко целые сутки находился на связи с Путиным на фоне теракта в «Крокусе»

Лукашенко на фоне теракта в «Крокусе» целые сутки был на связи с Путиным

Фото: СК РФ / РИА Новости

На фоне теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холла» под Москвой, президент Белоруссии Александр Лукашенко целые сутки находился на связи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Должен вам сказать, что эти сутки с президентом Путиным были на связи», — заявил Лукашенко в беседе с главой Омской области Виталием Хоценко, приехавшим в Минск. Президент Белоруссии заверил, что они с российским президентом «очень плотно работали» все это время.

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