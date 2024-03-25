МВД опровергло сообщения о бездействии полиции во время теракта в «Крокусе»

МВД России опровергло данные о нахождении кинологов у «Крокуса» во время теракта

МВД России опровергло распространившуюся в сети информацию о том, что полиция бездействовала во время совершения теракта в «Крокус Сити Холле».

Как утверждал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, когда террористы выбежали из автомобиля, рядом дежурил фургон кинологической службы МВД, которая в тот день участвовала в мероприятиях по безопасности концерта. Также отмечалось, что на запись с камер попал якобы сотрудник этой службы с собакой. Как только началась стрельба, он убежал.

МВД России опрoвергло данные о том, что во время нaпадения на «Крокус» на парковке находился автомобиль кинoлогической службы вeдомства. Официальный представитель МВД Иpина Волк указала, что автомобиль, запечатленный на распространившихся фото и видeо, является машиной скорой медицинской помoщи.

В ведомстве также прокомментировали информацию о том, что полицейские якобы поздно прибыли в «Крокус» после начала нападения. «Официально заявляем, что после поступления в дежурную часть УМВД России по г.о. Красногорск информации о стрельбе полицейские прибыли на место через 5 минут», — заявила Ирина Волк. Представитель МВД также отметила, что человек в камуфляжной форме с собакой, запечатленный на видео, не имеет отношения к органам внутренних дел.

Сообщения о том, что во время нападения на «Крокус Сити Холл» рядом дежурил микроавтобус кинологической службы МВД России, получили широкое распространение в российских СМИ. Агентства и издания публиковали материалы с опровержением этой информации — «Лента.ру», РБК, RT, ТАСС, РИА Новости.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».