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11:34, 25 марта 2024Силовые структуры

В МВД опровергли сообщение о нахождении кинологов у «Крокуса» во время теракта

МВД опровергло сообщения о кинологах у «Крокус Сити Холла» во время теракта

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

МВД опровергло сообщение о кинологах у красногорского «Крокус Сити Холла» во время теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В сети появились фотографии и видео микроавтобуса на парковке «Крокуса» с комментариями, что он принадлежит кинологической службе МВД России. Но эта информация не соответствует действительности. На самом деле на кадрах машина скорой помощи, объяснила Волк.

Ранее стало известно, что с места теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» изъято четыре комплекта боевой амуниции. Кроме того, следователи и криминалисты изъяли более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Мужчины в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар.

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      Екатерина Кашурникова
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