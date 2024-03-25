В МВД опровергли сообщение о нахождении кинологов у «Крокуса» во время теракта

МВД опровергло сообщения о кинологах у «Крокус Сити Холла» во время теракта

МВД опровергло сообщение о кинологах у красногорского «Крокус Сити Холла» во время теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В сети появились фотографии и видео микроавтобуса на парковке «Крокуса» с комментариями, что он принадлежит кинологической службе МВД России. Но эта информация не соответствует действительности. На самом деле на кадрах машина скорой помощи, объяснила Волк.

Ранее стало известно, что с места теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» изъято четыре комплекта боевой амуниции. Кроме того, следователи и криминалисты изъяли более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Мужчины в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар.

