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14:27, 25 марта 2024Наука и техника

Названы особенности российского комплекса «Штурм-С»

Оператор Дизель рассказал о высокой убойной мощности ПТРК «Штурм-С»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Самоходный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Штурм-С» на шасси бронетранспортера МТ-ЛБ обладает высокой убойной мощностью. Особенности комплекса назвали бойцы отряда «Русь» бригады «Восток-V» в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что «Штурм-С» — довольно редкий образец бронетехники. При этом комплекс не теряет свою актуальность в современных боевых действиях. К преимуществам машины относят высокую скорострельность и ракеты увеличенной мощности.

Оператор ПТРК с позывным Дизель подчеркнул, что «Штурм-С» позволяет поражать широкий спектр целей. «У нее убойность хорошая, противнику просто негде укрыться от нее. Работаем по легкобронированной технике, блиндажам», — сказал он.

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«Штурм-С» приняли на вооружение в 1979 году. Базовая версия ПТРК несет 12 ракет 9М114, которые могут пробить до 650 миллиметров брони.

В январе стало известно, что российские десантники уничтожили боевую машину пехоты Вооруженных сил Украины из оснащенного новыми прицелами противотанкового ракетного комплекса «Корнет» с рекордной дистанции.

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      Даниил Иринин
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