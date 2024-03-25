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16:06, 25 марта 2024Россия

В Совфеде ответили на признание Украиной ответственности за удары по НПЗ России

Сенатор Джабаров назвал некритичным ущерб от ударов Украины по российским НПЗ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Заместитель председателя международного комитета Совфеда Владимир Джабаров ответил на признание Службой безопасности Украины (СБУ) ответственности за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). В беседе с «Лентой.ру» сенатор назвал некритичным ущерб от подобных атак.

Ранее глава СБУ Василий Малюк признал ответственность своего ведомства за удары по военной и гражданской инфраструктуре России. Малюк заявил, что с начала специальной военной операции (СВО) СБУ каждый день проводит атаки на российские НПЗ, корабли Черноморского флота и другие объекты.

«Это всегда неприятно, всегда есть какие-то последствия, но для России это некритично: мы спокойно преодолеем все эти проблемы. Мы уверенно двигаемся вперед, уверенно разносим энергетическую структуру Украины, и, я думаю, это только начало», — заявил Джабаров, комментируя урон от атак Киева.

Ранее кабинет министров Украины издал постановление о создании центра авиации СБУ. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что созданное учреждение будет выполнять задачи, поставленные СБУ для защиты «суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности» страны.

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«Особенно при выполнении задач в районах ведения боевых действий совместно с ВСУ (Вооруженными силами Украины — прим. «Ленты.ру») и другими военными формированиями», — добавил украинский парламентарий.

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      Кирилл Садовский
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