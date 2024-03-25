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10:35, 25 марта 2024Забота о себе

Популярный миф о причинах развития рака развеяли

Онколог Иванов: утверждение, что нервные люди чаще болеют раком, несостоятельно

Фото: Unsplash

Существует теория, что определенные психические и эмоциональные расстройства могут привести к развитию рака, но есть и версия, что под воздействием онкозаболевания развиваются психические расстройства, рассказал главный врач клиники «МАММА», онколог, химиотерапевт Антон Иванов. Популярный миф о причинах развития угрожающего жизни недуга он развеял в комментарии «Ленте.ру».

Утверждение, что нервные и психически неустойчивые люди чаще болеют раком, несостоятельно и не подтверждается практикой, заявил врач. «Однако в силу различных психологических расстройств они обращаются к онкологам намного позже, чем обычные пациенты, — отметил доктор Иванов. — Встречаются и обратные наблюдения: когда люди внушают себе, что у них рак, и начинают бесконечный поиск заболевания. При этом они досаждают врачам и близким, проходя все новые и новые обследования, настаивая в кабинете хирурга на выполнении тех или иных операций по удалению несуществующих опухолей».

При этом, по словам Иванова, доказано, что при некоторых видах рака у пациентов может развиться депрессия, например, при раке молочной или поджелудочной железы. Но, как правило, депрессия проявляется уже после постановки диагноза — как следствие реакции организма на новость о заболевании, объяснил собеседник «Ленты.ру»

Чаще острые психозы и депрессия развиваются у людей, склонных к нервным расстройствам

Антон Ивановонколог, химиотерапевт

При некоторых видах нейроэндокринных опухолей могут развиться несколько форм психических расстройств, больше похожих на климактерические на фоне гормональных нарушений, происходящих после начала лечения, добавил онколог.

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Ранее Антон Иванов предупредил об одной опасности большого живота. По его словам, большой живот может быть симптомом опухоли брюшины.

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      Вера Владзиевская
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