Популярный миф о причинах развития рака развеяли

Онколог Иванов: утверждение, что нервные люди чаще болеют раком, несостоятельно

Существует теория, что определенные психические и эмоциональные расстройства могут привести к развитию рака, но есть и версия, что под воздействием онкозаболевания развиваются психические расстройства, рассказал главный врач клиники «МАММА», онколог, химиотерапевт Антон Иванов. Популярный миф о причинах развития угрожающего жизни недуга он развеял в комментарии «Ленте.ру».

Утверждение, что нервные и психически неустойчивые люди чаще болеют раком, несостоятельно и не подтверждается практикой, заявил врач. «Однако в силу различных психологических расстройств они обращаются к онкологам намного позже, чем обычные пациенты, — отметил доктор Иванов. — Встречаются и обратные наблюдения: когда люди внушают себе, что у них рак, и начинают бесконечный поиск заболевания. При этом они досаждают врачам и близким, проходя все новые и новые обследования, настаивая в кабинете хирурга на выполнении тех или иных операций по удалению несуществующих опухолей».

При этом, по словам Иванова, доказано, что при некоторых видах рака у пациентов может развиться депрессия, например, при раке молочной или поджелудочной железы. Но, как правило, депрессия проявляется уже после постановки диагноза — как следствие реакции организма на новость о заболевании, объяснил собеседник «Ленты.ру»

Чаще острые психозы и депрессия развиваются у людей, склонных к нервным расстройствам

Антон Иванов онколог, химиотерапевт

При некоторых видах нейроэндокринных опухолей могут развиться несколько форм психических расстройств, больше похожих на климактерические на фоне гормональных нарушений, происходящих после начала лечения, добавил онколог.

Ранее Антон Иванов предупредил об одной опасности большого живота. По его словам, большой живот может быть симптомом опухоли брюшины.