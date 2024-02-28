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14:32, 28 февраля 2024Забота о себе

Онколог предупредил об одной опасности большого живота

Онколог Иванов: длительное вдыхание асбеста может привести к опухоли брюшины

Фото: Fuss Sergey / Shutterstock / Fotodom

Значительное увеличение размеров живота может быть связано с развитием мезотелиомы — первичной злокачественной опухоли брюшины, предупредил онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов. Опасную причину появления большого живота он назвал в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, на начальных стадиях заболевания люди с опухолью могут жаловаться на дискомфорт и боли в брюшной полости, не имеющие четкой локализации, слабость, потерю веса и аппетита, тошноту, рвоту, диарею, запоры, вздутие живота, потливость по ночам и повышение свертываемости крови.

К увеличению живота же приводит накопление жидкости, которым обычно сопровождается развитие этой опухоли. Иванов добавил, что крупная опухоль может заблокировать кишечник и привести к непроходимости.

Он отметил, что к развитию мезотелиомы брюшины может приводить длительное воздействие на организм асбеста (асбестовой пыли), часто использующегося в строительной отрасли, металло-, стекло-, авто­промышленности и других отраслях производства. Кроме того, к развитию этого вида рака могут привести ионизирующее излучение и вирусная инфекция. «Симптомы проявляются не сразу. От момента возникновения опухоли до появления первых жалоб может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет, а с момента воздействия асбеста — от 15 до 50 лет», — рассказал онколог.

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У мужчин, отметил врач, заболевание диагностируется примерно в пять раз чаще, чем у женщин. Защититься от развития опухоли работники, имеющие дело с асбестом, могут, если будут строго соблюдать индивидуальные меры безопасности и использовать специальные защитные средства, заключил Иванов.

Ранее проктолог, онколог Елена Смирнова рассказала, что выпитые в день несколько чашек кофе значительно снижают риск развития рака кишечника. Она также уточнила, что этот напиток снижает риск рецидива этого заболевания.

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      Александра Лисица
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