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08:03, 25 марта 2024Экономика

Посещаемость торговых центров в России резко упала после теракта в «Крокусе»

Focus Technologies: посещаемость торговых центров в России упала на 15–20 %
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» посещаемость торговых центров в России упала на 15–20 процентов. Такие данные озвучили эксперты Focus Technologies, их слова приводит «Коммерсантъ».

В субботу трафик в торговых центрах столицы сократился на 33 процента по сравнению с прошлой неделей и на 34 процента в сравнении с показателями 2023 года. Посещаемость резко упала как из соображений безопасности, так и в знак сочувствия к семьям погибших и пострадавших, объяснил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. По словам управляющего партнера «Ванчугов и партнеры» Алексея Ванчугова, в некоторых объектах «эмоциональное снижение трафика» в течение пары недель может доходить до 70 процентов.

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По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, посещаемость торговых центров будет восстанавливаться в течение месяца. Подобных происшествий в России не было давно, и сравнить падение трафика можно лишь с периодом пандемии, предполагающим длительное ограничение деятельности. Одним из факторов восстановления трафика называет усиление мер безопасности — так, в Москве сейчас массово усиливают охрану и организуют дополнительные проверки на входе. Такие меры приведут к росту затрат на 20-30 процентов, однако на рынке и без того не хватает кадров, так как многие задействованы в спецоперации.

Создание вооруженных групп быстрого реагирования, покупка дополнительных мониторов и камер, реагирующих на звуки, движения, выражения лиц, займет несколько недель, «в моменте усилить охрану на всех объектах невозможно», заявил основатель Zemskiy Group Владислав Земский.

После теракта в Красногорске 22 марта московские и федеральные власти решили усилить безопасность в российских торговых центрах (ТЦ), о мерах могут объявить уже в начале этой недели. Одним из первоочередных рассматривается вопрос о внедрении вооруженной охраны на входах в ТЦ. По словам президента Союза торговых центров (СТЦ) Булата Шакирова, речь идет о сотрудниках «Росгвардии», полиции, вневедомственной охраны, а также ЧОПах с лицензиями на использование оружия.

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      Вячеслав Агапов
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