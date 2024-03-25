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17:59, 25 марта 2024Мир

Президент Чехии высказался о теракте в «Крокусе»

Президент Чехии Павел: кто бы ни стоял за терактом в РФ, терроризм отвратителен
Петр Павел

Петр Павел. Фото: David W Cerny / Reuters

Терроризм отвратителен во всех формах. Так президент Чехии Петр Павел высказался о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем в Красногорске 22 марта, сообщает агентство ЧТК.

«Кто бы ни стоял за пятничным терактом в России и каковы бы ни были его мотивы, терроризм во всех его формах отвратителен», — отметил чешский лидер.

Кроме того, президент подчеркнул, что расследование теракта не должно использоваться в политических целях.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал использование теракта в «Крокусе» против Украины циничным и контрпродуктивным. Макрон отметил, что необходимо воздержаться от искажений и быть требовательными и эффективными в расследовании трагедии.

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      Виктория Кондратьева
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