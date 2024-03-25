Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:11, 25 марта 2024Силовые структуры

Генерал СВР назвал напавших на «Крокус» террористов расходным материалом Украины

Генерал СВР Решетников: Украина избавилась бы от террористов после «Крокуса»

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» ликвидировали бы украинские спецслужбы после пересечения ими государственной границы. Об этом РИА Новости заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки (СВР) России в отставке Леонид Решетников.

Он назвал террористов расходным материалом. По его мнению, теракт был организован военной разведкой Украины (ГУР), поддерживаемой британской спецслужбой Mi-6. Исполнителей хорошо подготовили для нападения, но не обеспечили им пути отхода. Генерал считает, что организаторы предполагали, что террористов уничтожат во время самого теракта, либо непосредственно после него. Их использовали в темную, так что на допросах они вряд ли смогут рассказать о своих кураторах, говорит Решетников.

Басманный суд Москвы арестовал 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, 32-летнего Далерджона Мирзоева, 30-летнего Рачабализода Саидакрами Муродали и 25-летнего Шамсидина Фаридуни, обвиняемых по делу о теракте. До этого ФСБ задержала 11 человек в связи с нападением на концертный зал.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных людей ворвалась в здание перед концертом группы «Пикник» и начала расстреливать людей. Жертвами теракта стали 144 человека, еще 182 пострадали. Более 5000 зрителей сумели спастись.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      16-летний сотрудник «Крокуса» описал встречу с террористом в начале марта. О чем они говорили?

      Минобороны раскрыло ситуацию под Авдеевкой

      Следователи возбудили еще одно дело после обрушения в руднике «Пионер»

      Обновлен список госпитализированных в больницы Москвы после теракта в «Крокусе»

      Стало известно об уничтожении большой группы солдат ВСУ под Пятихатками

      Генерал СВР назвал напавших на «Крокус» террористов расходным материалом Украины

      Россиянка устроила пьяный дебош на борту вылетающего в Москву самолета

      Актера Дмитрия Назарова призвали лишить звания народного артиста

      В Эстонии рассказали о помощи Украине с закупкой вооружения

      Россиянам рассказали о новых ценах на автомобили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше