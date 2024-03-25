Генерал СВР Решетников: Украина избавилась бы от террористов после «Крокуса»

Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» ликвидировали бы украинские спецслужбы после пересечения ими государственной границы. Об этом РИА Новости заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки (СВР) России в отставке Леонид Решетников.

Он назвал террористов расходным материалом. По его мнению, теракт был организован военной разведкой Украины (ГУР), поддерживаемой британской спецслужбой Mi-6. Исполнителей хорошо подготовили для нападения, но не обеспечили им пути отхода. Генерал считает, что организаторы предполагали, что террористов уничтожат во время самого теракта, либо непосредственно после него. Их использовали в темную, так что на допросах они вряд ли смогут рассказать о своих кураторах, говорит Решетников.

Басманный суд Москвы арестовал 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, 32-летнего Далерджона Мирзоева, 30-летнего Рачабализода Саидакрами Муродали и 25-летнего Шамсидина Фаридуни, обвиняемых по делу о теракте. До этого ФСБ задержала 11 человек в связи с нападением на концертный зал.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных людей ворвалась в здание перед концертом группы «Пикник» и начала расстреливать людей. Жертвами теракта стали 144 человека, еще 182 пострадали. Более 5000 зрителей сумели спастись.