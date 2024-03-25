Россиянка рассказала о моменте расстрела ее мужа террористами в «Крокусе»

Очевидица теракта в «Крокусе»: видела, как стреляют в мужа, пыталась его спасти

Жительница Сергиева Посада, которая приехала на концерт группы «Пикник» в «Крокус», рассказала, как на ее глазах расстреляли мужа. Слова жительницы Подмосковья приводит Msk1.ru.

Билеты на концерт рок-группы супругам подарил их сын, всего пара воспитывала троих детей. Они сидели рядом со сценой в левой части амфитеатра, где впоследствии оказался один из террористов.

«Мы сели на свои места и вдруг услышали звуки, похожие на стрельбу. Потом парень с девушкой вскочили, говорят: "Стреляют!" Соседи рядом с нами побежали, а муж сказал: "Ребята, успокойтесь, это, скорее всего, какая-то ерунда, сейчас все разберутся". Он подумал, что, может быть, это преддверие концерта, спектакль какой-то», — вспоминает женщина.

По ее словам, через несколько минут после этих слов в зал ворвались террористы. Женщина спряталась между креслами, ее супруг пригнулся на открытом пространстве, из-за чего в него начали стрелять преступники.

Они стреляли в упор. Мужу попали в сердце. Парень, который лежал рядом, вскрикнул. Девушка даже звука не произнесла

Россиянка добавила, что после ранения мужа она услышала хрип в его голосе. Будучи медиком, она поняла, что он получил несовместимое с жизнью ранение. Жительница Подмосковья решила выбираться с места теракта и хотела спасти мужа. «Вернулась, хотела его спасти, руки сунула, обожгла огнем. И какой-то голос мне внутри говорит: "Ты должна уйти, ты должна выжить"», — вспоминает женщина.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — им, по предварительным данным, было подготовлено «окно» для побега на границе с Украиной, рассказывал президент России Владимир Путин. По последним данным, жертвами теракта стали 137 человек, еще 182 человека пострадали.