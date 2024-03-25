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13:34, 25 марта 2024Спорт

Стала известна победительница спринта на чемпионате России по биатлону

Виктория Сливко победила в спринте на чемпионате России по биатлону в Тюмени
Виктория Сливко

Виктория Сливко. Фото: Андрей Аносов / Коммерсантъ

Биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей спринта на чемпионате России в Тюмени. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в понедельник, 25 марта. Сливко, представляющая Тюменскую область, преодолела дистанцию за 22 минуты и 55,5 секунды. На второй позиции расположилась Кристина Резцова (ХМАО — Югра), она проиграла победительнице 16,1 секунды. Тройку сильнейших замкнула Ирина Казакевич (Свердловская область) с отставанием 20,8 секунды. Победительница обошлась без промахов, призеры сделали по одному неточному выстрелу.

Ранее стал известен победитель мужского спринта на чемпионате России. Им стал Карим Халили.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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      Алексей Гусев
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