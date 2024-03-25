Стал известен победитель чемпионата России по биатлону в мужском спринте

Карим Халили выиграл спринт на чемпионате России-2024 по биатлону в Тюмени

Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года Карим Халили выиграл спринт на чемпионате России-2024 в Тюмени. Об этом стало известно корреспонденту «Ленты.ру».

Гонка прошла в понедельник, 25 марта. Халили, представляющий Москву, преодолел дистанцию за 25 минут и 33,7 секунды и не допустил ни одного промаха. Второе место занял Петр Пащенко (ХМАО-Югра). Он также не ошибался на огневых рубежах и проиграл победителю 7,5 секунды.

Тройку призеров замкнул Ильназ Мухамедзянов. Он представляет Республику Удмуртию. Его отставание составило 15,9 секунды.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.