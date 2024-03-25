The Hatters перенесли концерт в Нижнем Новгороде из-за теракта в «Крокусе»

Концерт группы The Hatters в Нижнем Новгороде перенесли из-за теракта

Российская группа The Hatters перенесла свой концерт в Нижнем Новгороде в связи с терактом, произошедшим 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в сообществе концертного зала «Юпитер» во «ВКонтакте».

Выступление коллектива должно было состояться 24 марта в «Юпитере», однако представители площадки сообщили, что шоу пройдет 15 апреля в то же время и на том же месте. В сообщении подчеркнули, что все билеты остаются действительными и не нуждаются в обмене.

Ранее сообщалось, что свои концерты в связи с трагедией перенесли Сергей Лазарев, Ирина Дубцова и Полина Гагарина.

Вечером в пятницу, 22 марта, на концертной площадке «Крокус Сити Холл» перед началом выступления группы «Пикник» произошел теракт. Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. По последним данным, пострадали 182 человека, 137 спасти не удалось.