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07:18, 25 марта 2024Спорт

Тренер назвала тормозящие прогресс ошибки в фитнесе

Фото: bruce mars / Unsplash

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала главные ошибки в фитнесе, которые тормозят прогресс. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Во-первых, Соболь посоветовала отказаться от напитков с кофеином после тренировки. Она объяснила, что это может оказывать негативное влияние на состояние здоровья.

Далее эксперт рекомендовала спать не менее восьми часов в сутки, поскольку во время глубокого сна выделяется гормон роста, стимулирующий рост тканей и помогающий восстанавливать мышцы. «Наиболее подходящий график занятий — три-четыре раза в неделю. Перерыв между тренировками должен составлять не менее 24 часов. Иначе есть риск истощения организма, нарушения обмена веществ и появления травм», — поделилась тренер.

Кроме того, Соболь назвала ошибочным отказ от упражнений МФР, заминки и растяжки, неправильное питание, стресс и тренировки в качестве «наказания». Она также посоветовала есть необходимое количество белка.

Ранее фитнес-тренер Эдуард Шакула назвал лучшие упражнения для борьбы с головной болью. Он заявил, что снять мышечный спазм и улучшить состояние помогут йога и растяжка, так как они чаще всего направлены на расслабление шеи и спины.

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      Андрей Стрельцов
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