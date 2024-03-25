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18:37, 25 марта 2024Россия

Жилой дом попал под обстрел ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли поселок Красное

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мирные жители не пострадали, однако в одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад, кровля и забор, а также припаркованный рядом автомобиль. Помимо этого, повреждена крыша здания на территории сельскохозяйственного предприятия. На месте работают оперативные службы.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал «Газель» на трассе между белгородским поселком Октябрьский и селом Ясные Зори. В результате взрыва беспилотника машина загорелась. Водитель и пассажир не пострадали.

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Кроме того, 24 марта силы противовоздушной обороны сбили над Белгородом и Белгородским районом 22 снаряда реактивной системы залпового огня Vampire. Позже губернатор сообщил, что пострадали трое мужчин и женщина. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

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      Константин Лысяков
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