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18:50, 26 марта 2024Спорт

«Авангард» сократил отставание от «Локомотива» в серии плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» сократил отставание от «Локомотива» в серии плей-офф КХЛ

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Омский «Авангард» на своей площадке обыграл ярославский «Локомотив» в пятом матче второго раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 26 марта, и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Томаш Юрчо, Райан Спунер, Семен Чистяков и Рид Буше. У гостей отличились Максим Березкин и Максим Шалунов.

«Авангард» сократил отставание от «Локомотива» в серии, теперь ярославцы впереди со счетом 3-2. Шестой матч пройдет 28 марта в Ярославле.

В первом раунде Кубка Гагарина «Локомотив» выбил его действующего обладателя — московский ЦСКА. «Авангард» оказался сильнее «Лады» из Тольятти.

«Авангард» выигрывал Кубок Гагарина в 2021 году. «Локомотив» ни разу в истории не завоевывал трофей.

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      Алексей Гусев
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