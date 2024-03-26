Песков заявил о важности исключения у границ России государств с националистами

Песков: России важно исключить у своих границ государства с националистами

Москве важно исключить существование у границ России агрессивного государства с националистами у власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».

По его словам, России важно прекратить процесс нанесения ущерба своей безопасности.

«Исключить возможность существования в соседней "комнате" европейской, у наших границ государства, которое имеет по отношению к нам агрессивные устремления, государства с националистической начинкой, где националисты проникли во власть», — указал он.

Песков напомнил, что Украина хочет силой забрать российский Крым. По его словам, для этого Киев готов использовать любые методы.

Ранее Кремль заявил о недопустимости существования у границ подобной Украине страны.