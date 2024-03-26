Экс-глава российской метростроительной компании получил срок за мошенничество

В Красноярске экс-глава метростроительной компании получил срок за мошенничество

В Красноярске суд приговорил директора АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Владимира Жаркова к двум годам и трем месяцам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель краевой прокуратуры Олеся Климова.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2019 года АО «КрасТИСИЗ» обязалось выполнить условия госконтракта стоимостью 954 миллиона рублей — до конца 2020 года произвести работы по корректировке проектно-сметной документации строительства первой линии метрополитена в Красноярске.

Председатель совета предприятия Олег Митволь, несмотря на то что знал о невозможности исполнить контракт, поручил Жаркову привлечь руководителя другой компании, чтобы создать видимость исполнения контракта. Позже трое подельников договорились не проводить работы в полном объеме и использовать материалы проекта метрополитена 1994 года.

Жарков по указанию Митволя привлек технику и подрядные организации, которые пробурили 80 скважин. После чего осужденный поручил подчиненным подготовить акты приемки-передачи выполненных работ на всю стоимость контракта. Недостоверные акты заказчик подписал за взятку в пять миллионов рублей.

Когда госэкспертиза дала отрицательное заключение из-за полного несоответствия представленной документации, Жарков поручил прорубить еще 174 скважины. Для получения положительного заключения экспертизы отчет был сфальсифицирован. В результате предприятие получило 954 миллиона рублей, которые были похищены. Жарков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.