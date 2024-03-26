Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Зверев
2:0
Завершен
Карен Хачанов
Майами (м)
Доминик Кёпфер
0:2
Завершен
Даниил Медведев
Майами (м)
Мальта
0:0
Завершен
Беларусь
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Чехия
2:1
Завершен
Армения
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Испания
3:3
Завершен
Бразилия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
07:17, 27 марта 2024Спорт

Фитнес-тренер назвал эффективное упражнение для подтянутого живота

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша / Global Look Press

Фитнес-тренер Александр Мироненко назвал эффективное упражнение, которое помогает сделать живот подтянутым. Его слова приводит Vokrugsveta.ru.

Специалист предложил подтягивать колени к груди, лежа на боку. При этом он рекомендовал начинать и заканчивать из положения стоя на коленях. «Поясницу сохраняйте стабильной, делайте небольшой наклон в грудном отделе, при движении ног колени слегка разводите в стороны. При подъеме из положения сидя не допускайте рывков, движение должно быть контролируемое», — отметил Мироненко.

По его словам, это упражнение имеет целью тренировку мышц брюшной области с переходом к улучшению мобильности тазобедренного сустава.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь назвала главные ошибки в фитнесе, которые тормозят прогресс. В первую очередь Соболь посоветовала отказаться от напитков с кофеином после тренировки.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Байден снова высказался о Путине. В этот раз он не смог придумать оригинального оскорбления

      Главу российского города отправили под домашний арест за драку

      Россиянин принял огонь террористов на себя ради спасения женщин в «Крокусе»

      Директора рудника «Пионер» заключили под стражу

      Губернатор наградил бойцов «Ахмата» за задержание террористов из «Крокуса»

      Мужчины и женщины поделились неочевидными секретами счастливой жизни

      Фитнес-тренер назвал эффективное упражнение для подтянутого живота

      53-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном наряде для Vogue

      Минобороны заявило о перехвате 18 снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области

      Россиянин рассказал о погибшем при попытке обезвредить стрелка в «Крокусе» отце

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше