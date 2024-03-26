Игравшая в «Крокусе» американская группа выразила соболезнования после теракта

Игравшая в «Крокусе» рок-группа Garbage выразила соболезнования после теракта

Американская рок-группа Garbage, дважды выступавшая в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», выразила соболезнования в связи с терактом. Соответствующее заявление группа опубликовала в сторис в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Наши искренние соболезнования», — говорится в сообщении. Произошедшее участники группы назвали «трагическим кошмаром». Коллектив также опубликовал фотографии и билеты на концерт группы, который проходил в «Крокусе» 11 ноября 2015 года.

Ранее российские звезды отреагировали на произошедший в «Крокусе» теракт. Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) перевел миллион рублей 15-летнему Исламу Халилову, который работал гардеробщиком в «Крокусе» и вывел более 100 человек во время атаки террористов. А группа «Пикник», перед выступлением которой и начался теракт, направит прибыль от предстоящего концерта в Санкт-Петербурге пострадавшим.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

