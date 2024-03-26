Генерал Михайлов: глава ГУР Буданов остается законной целью для России

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) остается законной целью для России, заявил изданию News.ru генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Кирилл Буданов был и остается законной целью для российских войск. Если он попадет в оптический прицел, то ему придет конец. Специально посылать кого-то на Украину из-за этого не будут, чтобы не рисковать жизнями солдат и офицеров», — сказал Михайлов. По его словам, «под Богом ходит» и российская оппозиция на Украине.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников ответил на вопрос журналистов о том, почему Буданов и его коллеги все еще живы. По словам Бортникова, все впереди.

Как рассказал глава ФСБ, украинская сторона содействовала радикальным исламистам из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которые совершили теракт в «Крокус Сити Холле». Также, по его словам, помимо Киева отношение к организации теракта имеют США и Великобритания. Госдеп уже успел отвергнуть все обвинения в адрес трех стран.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. По последним данным, его жертвами стали 139 человек.