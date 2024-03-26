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16:18, 26 марта 2024Силовые структуры

Глава ФСБ России высказался о будущем Буданова

Бортников на вопрос, почему Буданов все еще жив, ответил фразой «все впереди»

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Директор ФСБ Александр Бортников ответил на вопрос журналистов о том, почему глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его коллеги все еще живы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бортникова, все впереди.

Ранее директор ФСБ заявил, что Буданов является законной целью для Вооруженных сил России. Он также призвал признать Службу безопасности Украины (СБУ) террористической организацией.

СБУ, по данным Бортникова, содействовала радикальным исламистам из группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), которые совершили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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