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19:14, 26 марта 2024Спорт

Глава СКА оценил судейство в российском хоккее цитатой Сталина

Медведев на вопрос о судействе в футболе и хоккее ответил, что оба хуже

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев оценил судейство в российском хоккее цитатой Иосифа Сталина. Его слова приводит Sport24.

Главу армейцев спросили, где хуже работают арбитры: в отечественном хоккее или футболе? «В свое время один известный политический деятель на аналогичный вопрос "Какой уклон хуже: левый или правый?" дал подходящий и здесь ответ: "Оба хуже"», — ответил Медведев.

Ранее Медведев обратил внимание на несколько эпизодов в матчах второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с екатеринбургским «Автомобилистом», которые, по его мнению, были трактованы в пользу соперника. Он потребовал от судей ответа.

25 марта СКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» в пятом матче серии со счетом 4:5. Таким образом, серия завершилась со счетом 4-1 в пользу екатеринбуржцев.

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      Алексей Гусев
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