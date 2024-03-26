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12:49, 26 марта 2024Спорт

Глава СКА потребовал от судей ответа после вылета клуба из Кубка Гагарина

Медведев раскритиковал судейство после вылета СКА из розыгрыша Кубка Гагарина

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Председатель совета директоров петербургского СКА Александр Медведев раскритиковал судейство после вылета команды из розыгрыша Кубка Гагарина. Его слова приводятся в Telegram-канале клуба.

Медведев обратил внимание на несколько эпизодов в матчах второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с екатеринбургским «Автомобилистом», которые, по его мнению, были трактованы в пользу соперника. Он потребовал от судей ответа, отметив, что не сталкивался с подобной дискриминацией.

25 марта СКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» в пятом матче серии со счетом 4:5. Таким образом, серия завершилась со счетом 4-1 в пользу екатеринбуржцев.

СКА впервые за десять лет не смог пройти в полуфинал Кубка Гагарина. Под руководством Романа Ротенберга команда не дошла до финала турнира во всех трех сезонах: до этого клуб дважды проиграл московскому ЦСКА в финале Западной конференции.

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      Анастасия Борисова
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