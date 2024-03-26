Глава СКА потребовал от судей ответа после вылета клуба из Кубка Гагарина

Медведев раскритиковал судейство после вылета СКА из розыгрыша Кубка Гагарина

Председатель совета директоров петербургского СКА Александр Медведев раскритиковал судейство после вылета команды из розыгрыша Кубка Гагарина. Его слова приводятся в Telegram-канале клуба.

Медведев обратил внимание на несколько эпизодов в матчах второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с екатеринбургским «Автомобилистом», которые, по его мнению, были трактованы в пользу соперника. Он потребовал от судей ответа, отметив, что не сталкивался с подобной дискриминацией.

25 марта СКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» в пятом матче серии со счетом 4:5. Таким образом, серия завершилась со счетом 4-1 в пользу екатеринбуржцев.

СКА впервые за десять лет не смог пройти в полуфинал Кубка Гагарина. Под руководством Романа Ротенберга команда не дошла до финала турнира во всех трех сезонах: до этого клуб дважды проиграл московскому ЦСКА в финале Западной конференции.