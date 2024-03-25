СКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина

СКА проиграл серию «Автомобилисту» и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над петербургским СКА в пятом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счетом 5:4. Нападающие: Алексей Макеев (дубль), Алексей Бывальцев и Андрей Обидин, а также защитник Ник Эберт. Форварды: Арсений Грицюк (дубль), Михаил Воробьев, Марат Хайруллин.

Таким образом, СКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв серию со счетом 1:4. Соперник «Автомобилиста» по полуфиналу финала турнира определится позднее.

В первом раунде плей-офф турнира СКА оказался сильнее нижегородского «Торпедо». «Автомобилист» выбил казанский «Ак Барс».