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10:40, 26 марта 2024Силовые структуры

Гражданина Грузии заочно арестовали по делу о теракте на Крымском мосту

В Москве суд заочно арестовал грузина по делу о теракте на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) по обвинению в совершении теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.

Ходатайство о заключении Инасаридзе под стражу поступило в суд от следствия.

Ранее по этому же делу суд заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Малюк заявил, что теракт на Крымском мосту, произошедший в октябре 2022 года, организовала СБУ с использованием самодельных взрывных устройств, замаскированных под рулоны тепличной пленки.

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      Екатерина Кашурникова
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