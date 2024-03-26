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14:21, 26 марта 2024Силовые структуры

Конституционный суд отказался комментировать мораторий на смертную казнь

Конституционный суд РФ допустил рассмотрение отмены моратория на смертную казнь
Начало событий в новости Володин высказался о возвращении смертной казни в России

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Конституционный суд (КС) России отказался комментировать постановление о моратории на смертную казнь. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Конституционный суд воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ», — уточнили в пресс-службе суда.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для возвращения смертной казни достаточно решения КС. По его словам, необходимо проанализировать все принятые решения и затем обсудить эту тему.

Вопрос отмены моратория на смертную казнь начал обсуждаться после теракта в «Крокус Сити Холле». С инициативой вернуть смертную казнь для преступников, задержанных после стрельбы в концертном зале, выступили, в частности, в Совете Федерации и Государственной Думе.

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