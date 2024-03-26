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13:00, 26 марта 2024Россия

Володин высказался о возвращении смертной казни в России

Володин: для возвращения смертной казни нужен не референдум, а решение КС

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Для возвращения смертной казни в России не нужно проводить референдум — для этого достаточно решения Конституционного суда (КС), заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Его трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.

По его словам, в вопросе о снятии моратория на смертную казнь нужно проанализировать все уже принятые решения и впоследствии обсудить эту тему.

После теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в России начали обсуждать вопрос отмены моратория на смертную казнь для наказания преступников, задержанных после стрельбы и поджога. С инициативой вернуть смертную казнь выступили, в частности, в Совфеде и Госдуме.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу, заявил, что в Кремле не участвуют в возникшей дискуссии. В свою очередь, член СПЧ Ева Меркачева сочла, что в России нельзя снимать мораторий на смертную казнь. По ее словам, террористов и других преступников, которых при снятии моратория ждала бы смертная казнь, нужно изучать, чтобы вычислить сам механизм совершения подобных преступлений и предотвратить их в будущем.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. По словам президента Владимира Путина, Россия знает, что преступление совершено руками радикальных исламистов. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, пострадали более 180. Неофициально сообщалось, что число пострадавших при теракте увеличилось почти вдвое, до 360 человек, так как люди начали обращаться за помощью к психологам.

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      Анастасия Шейкина
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