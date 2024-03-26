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20:33, 26 марта 2024Бывший СССР

КС Молдавии отменил запрет на участие в выборах членам запрещенных партий

КС Молдавии признал ограничения на участие в выборах неконституционными

Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

Конституционный суд (КС) Молдавии признал незаконными изменения избирательного кодекса, которые лишили права участвовать в выборах членов запрещенных политических формирований, заявила председатель КС Домника Маноле. Трансляция выступления велась на сайте суда.

Неконституционным объявлен закон от 4 октября 2023 года о поправках в Избирательный кодекс. «Данное решение является окончательным и не подлежит обжалованию», — подчеркнула Маноле.

Ограничения ввели после запрета оппозиционной партии «Шор», которую КС признал незаконной по запросу правительства. Однако позже парламент внес поправки в Избирательный кодекс, чтобы запретить бывшим представителям партии участвовать в выборах. Впоследствии данные положения конституционные судьи признали незаконными.

Для того чтобы обойти решение КС, парламент утвердил новое ограничение, сократив черный список примерно до 100 человек. Они не смогли принять участие в выборах в местные органы власти в ноябре 2023 года.

Ранее в Молдавии оппозиционная «Наша партия» создала инициативную группу для сбора подписей за проведение досрочных парламентских выборов. Председатель партии Ренато Усатый выразил уверенность в сборе большого количества подписей в кратчайшие сроки.

13 марта оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил, что президенту страны Майе Санду и ее партии PAS грозит проигрыш на грядущих выборах. По его словам, действующие власти находятся в агонии, в связи с чем и готовы идти на любые шаги для борьбы со своими оппонентами.

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